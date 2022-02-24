شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الإنسانى.. الشرطة تنقل مصابة للمستشفى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر رجال الشرطة مشاهدا إنسانية جديدة، بنقل فتاة مصابة بكسر للمستشفى بعد استغاثة والدها في القاهرة.

تلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من (أحد الأشخاص - مقيم بأحد العقارات بدائرة القسم) ، لنقل ابنته من الشقة سكنهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لمعاناتها من إشتباه كسر بالحوض ، ولاتقوى على الحركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل إقامة المواطنة، وتقديم كافة سُبل المساعدة لها وإنزالها ونقلها لإحدى المستشفيات لتقلى العلاج وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان أهلية المواطنة، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.