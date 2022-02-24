شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية وتتعرض خلالها البلاد لأمطار ورياح وأتربة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة عدم الاستقرار تستمر اليوم وغدا الجمعة، حيث تستمر فرص الأمطار.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.