شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 14 واعظة متطوعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، 14 واعظة متطوعة جديدة، حيث نشر الوزير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الواعظات الجدد وهن:

1. ريهام عبد النبى أحمد إبراهيم - القاهرة

2. آية محمد محمد على خطاب - القاهرة

3. سارة قطب إبراهيم قطب - القاهرة

4. ندى حمدى حسن مصطفى - القاهرة

5. هناء مصطفى أحمد أبو السعود - القاهرة

6. سيدة محمود موسى سليمان - القاهرة

7. دعاء سيد محمد شلبى - القاهرة

8. نسرين أحمد عبد الله الشحات - القاهرة

9. أسماء عبد المنعم سيد إمام - القاهرة

10. نهلة قدرى عبد الحميد محمد - القاهرة

11. سماح عبد اللاه مصطفى محمد - القاهرة

12. جيهان عز الدين عبد الله بدوى - القاهرة

13. شرين محمود غيته عبد الجواد - القاهرة

14. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة

فى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد ثمانية أئمة لدول (البرازيل وإسبانيا والأرجنتين وفنزويلا وموزمبيق وتنزاينا) إيفادًا دائمًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الأئمة هم :

1. أحمد مسعود حسين على - قنا - البرازيل

2. منصور محمد الهادى على وهدان - الشرقية - البرازيل

3. محمد أحمد خليفة حسن - أسيوط - إسبانيا

4. أحمد محمد عبد العال عبد الحميد - الشرقية - الأرجنتين

5. علي مصطفى عبد الهادى محمد - المنيا - موزمبيق

6. عنتر بلتاجى بلتاجى رزق - كفر الشيخ - تنزانيا

7. سمير فوزى عبد الله عبد العزيز سلامة - القاهرة - فنزويلا

8. محمد عبد الستار محمد أحمد - المنوفية - فنزويلا