شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخميس، بتفقد مشروع "الهدف" مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ،ومصطفي عزام مدير مركز المنتخبات الوطنية.

يقام المشروع على مساحة 53 ألف متر مربع، تم تخصيصها من الحكومة المصرية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر؛ ليواكب تطور صناعة كرة القدم عالميا، فيما يتم تمويله من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إضافة إلى الموارد الذاتية للاتحاد.

أِشاد الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشروع الهدف وأهدافه التي يعمل من خلالها علي توفير البنية الأساسية لتطوير كرة القدم المصرية والبيئة الرياضية لمعسكرات المنتخبات الوطنية وأيضا تطوير نظم إدارة كرة القدم من خلال المركز وتطوير علاقات كرة القدم مع الدول الشقيقة من خلال استضافة المعسكرات التدريبية المشتركة واكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير عناصر اللعبة.

وصرح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تهتم بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والإفريقية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية.

ويتكون مشروع الهدف من المبنى الإداري لإتحاد الكرة، قاعة للمؤتمرات وقاعات متعددة الاستخدام، جراج، مكتبة كرة القدم وتحتوي على كافة الإصدارات العلمية في مجالات التدريب وعلوم الرياضة ومكتبة الفيديو وأرشيف كرة القدم ، قاعة تحليل الأداء ، مكاتب الإدارات الفنية للمنتخبات الوطنية ومكاتب مدربي المنتخبات، ومباني فندقية وأجنحة لإقامة المنتخبات والحكام والدورات التدريبية مزودة بتجهيزات عالية المستوى ، وقاعات للإستشفاء والطب الرياضي ، قاعات القياسات الفسيولوجية ، قاعة التدريب باستخدام الجيم، قاعات للطعام، قاعة الاجتماع الفني للفرق والمشاهدة وتحليل الأداء ، نادي صحى متكامل ، حمام سباحة ، بالإضافة إلي ملعبين نجيل طبيعي وملعب نجيل صناعي مزودة بأحدث أنظمة الصرف والإضاءة.