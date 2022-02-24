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رئيس "المركزى للمحاسبات" ورئيس ديوان المحاسبة السعودية يشيدان بالعلاقات الوثيقة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له.

 

وأبدى المستشار هشام بدوى، ترحيبه بزيارة رئيس الديوان العام للمحاسبة بالسعودية لمقر الجهاز، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، والتى باتت تقدم نموذجًا فريدًا يحتذى به في علاقات التعاون بين الأجهزة العليا الرقابية، مؤكدا تطلعه إلي تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين الجهازين ترتكز علي تكثيف البرامج التدريبية المشتركة بينهما.

 

وأعرب الدكتور حسام العنقري اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين الجهازين وبالإنجازات التنموية التي تشهدها مصر، ودور الجهاز في الرقابة على المشروعات الجارية وأكد ان الديوان يتطلع إلي تعزيز التواصل مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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