شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 8 أئمة جدد لـ 6 دول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، إيفاد ثمانية أئمة لدول (البرازيل وإسبانيا والأرجنتين وفنزويلا وموزمبيق وتنزاينا) إيفادًا دائمًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الأئمة هم :

1. أحمد مسعود حسين علي - قنا - البرازيل

2. منصور محمد الهادي على وهدان - الشرقية - البرازيل

3. محمد أحمد خليفة حسن - أسيوط - إسبانيا

4. أحمد محمد عبد العال عبدالحميد - الشرقية - الأرجنتين

5. علي مصطفى عبدالهادي محمد - المنيا - موزمبيق

6. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق - كفر الشيخ - تنزانيا

7. سمير فوزى عبدالله عبدالعزيز سلامة - القاهرة - فنزويلا

8. محمد عبدالستار محمد أحمد - المنوفية - فنزويلا

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد اليوم الخمس، إيفاد قارئين جديدين لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم ( 49 ) موفدًا.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الموفدين وهم :

1. - محمد رمضان كمال محمود - القاهرة - قارئ - بوركينا فاسو

2. - أحمد عبد الفتاح خليل عامر - الجيزة - قارئ - بوركينا فاسو

ووجهت الوزارة القراء الموفدين بالتوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.