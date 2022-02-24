شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ممارسة الرياضة بانتظام تحمى من الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الصحة والسكان أن ممارسة الرياضة بانتظام تقوي مناعة الجسم وتقلل من نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يمكن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وكانت وزارة الصحة والسكان،قالت إن ثلث وفيات السرطان تقريبا بسبب زيادة وزن الجسم وقلة النشاط البدنى بالإضافة إلى شرب الكحوليات والتدخين وعدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كافٍ.

وأكدت وزارة الصحة، أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء.

وأوضحت، أنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء، مؤكدة أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد علي اكتشاف سرطان الثدى، إن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.