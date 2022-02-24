شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى ترحب بأشرف العربى فى منصبه الجديد وتعلق: أنت مثال للاقتصادى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة، صورة تجمعها بـ الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط السابق، من خلال الفيس بوك الخاص بها، وعلقت بـ " دكتور أشرف العربي … حمد الله علي سلامتك و ألف مبروك توليك رئاسه معهد التخطيط القومي سعيده بعودتك لبلدك الحبيب وسعيده بتوليك مهمه أنت أهل لها".



غادة والي واشرف العربي

واضافت غادة والي " أشهد أنني ومنذ عرفتك منذ حوالي ٢٠ سنه عندما كنت مساعدا لوزير التخطيط الدكتور محمد عثمان و أنت مثال للاقتصادي الوطني المحترم.. تعاونا في اصدار تقارير التنميه البشريه لسنوات ثم تغيرت الأدوار والظروف .. ولكن لم تغيرك الظروف ولم تغيرك المناصب … زاملتك وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في وزاره المهندس ابراهيم محلب ثم وزيرا للتخطيط والاصلاح الاداري في وزاره المهندس شريف اسماعيل … ثم خبيرا مرموقا في معهد التخطيط العربي في الكويت"



غادة والي

وتابعت والي "مرت السنوات و توالت الأحداث و لكنك لم تتغير أبدا كنت ولازلت الأخ والزميل االفاضل … وفيا لرؤسائك وأساتذتك وزملائك … مهذبا مترفعا عند اختلاف وجهات النظر … و مهما طالت المسافات تظل كما أنت ودودا متواضعا خلوقا …الشرقاوي الأصيل … الأهلاوي المتعصب …الأخ العزيز الذي يضيف لكل منصب ويتشرف به كل منصب … و برافو برافو برافو دكتوره هاله السعيد أحسنت الاختيار ".