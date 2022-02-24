شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تعلن ميزانية تاريخية بفائض تخطى المليار جنيه.. وبشرى سارة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين فى جلسته المنعقدة، برئاسة المهندس هانى ضاحى- النقيب العام لمهندسى مصر، مبدئيًّا على ميزانية النقابة لعام 2021 وموازنة 2022، وقرر تخصيص 20 مليون جنيه من فائض ميزانية صندوق المعاشات لصندوق دعم الرعاية الأجتماعية.

ووافق المجلس أيضًا على تحديد يوم 17 مارس القادم لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

ومن جانبه، وجه المهندس هانى ضاحى- نقيب المهندسين، الشكر للمجلس الأعلى للنقابة على مجمل أعماله خلال السنوات الأربع الأخيرة.. وقال: "المجلس حقق إنجازات حقيقية لجموع المهندسين، وشهد زخمًا كبيرًا في مناقشات كل القضايا التي تهم المهنة والمهندسين، وكان أكثر ما يميزه هو الاحترام الكبير المتبادل بين كل أعضاء المجلس، حتى وإن اختلفنا أحيانًا في بعض وجهات النظر، إلا أن الاحترام الكامل بين أعضاء المجلس الأعلى لم يغب للحظة عن كل اجتماعات المجلس المنعقدة خلال الأربع سنوات، وكانت كل القرارات إما تصدر بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، وهو ما يعني أنها خضعت لمناقشات طويلة ومستفيضة حتى تم الوصول لقرار نهائى بشأنها".

وجاء ذلك خلال انعقاد آخر جلسات المجلس الأعلى بتشكيله الحالي..

ومن جانبه، قدم المهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، عرضًا تفصيليًّا عن كافة صناديق النقابة، مشيرًا إلى فائض تاريخي في ميزانية عام 2021 تجاوز المليار جنيه.

وأكد "ناصر" أثناء كلمته، أن هذا النجاح غير المسبوق في تاريخ النقابة هو نتاج تكاتف أيدي هيئة المكتب، برئاسة المهندس هاني ضاحي- نقيب المهندسين والسادة أعضاء المجلس الأعلى والنقابات الفرعية وتعاونهم مع أمانة الصندوق.

ولفت "ناصر" أن هذا الفائض الكبير يتيح فرصة "عمل دراسة لزيادة معاشات المهندسين"، طبقا لدراسة التي تم أعدادها.

وفى سياق متصل، أشار المهندس أحمد حشيش- أمين الصندوق المساعد للنقابة، إلى أن ميزانية صندوق النقابة تخطت فائضًا مقدرًا بـ 40 مليون جنيه، مما يتيح تعظيم الإنفاق على الأنشطة المختلفة التي يدعمها هذا الصندوق ، مضيفا بأن فائض صندوق المعاشات يدعم تعظيم الصرف لكافة أنشطة النقابة، مثل التدريب والإسكان والتحول الرقمي ومقار النقابات الفرعية والنوادي وغيرها من الأنشطة الخدمية.

وأشار المهندس محمد عبدالعظيم- وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى أن عدد المشتركين في مشروع الرعاية الصحية بلغ 400 ألف مشترك، حتى الآن، لافتًا أن باب الاشتراك لا يزال مفتوحًا لمدة شهر، متوقعًا زيادة عدد المشتركين 50 ألف مشترك عن العام الماضي.

وأضاف:"الجمعية العمومية الأخيرة للمهندسين وافقت على زيادة الحد الأقصى لمساهمة النقابة في الرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، كما سيتم رفع المساهمة في الأمراض المستعصية من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه"، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية تتواصل بشكل دائم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع مشروع الرعاية لتقديم أفضل خدمة للمهندسين.

وبعد عدة مناقشات، قرر المجلس الأعلى أيضًا أن يظل فائض صندوق الرعاية الصحية بالصندوق لدعم علاج الحالات غير القادرة من ذوي الأمراض الخطيرة، مثل الأورام، وذلك بعد العرض على اللجنة المختصة.

انعقد المجلس الأعلى للنقابة بحضور:

المهندس محمد عبدالعظيم- وكيل النقابة.

والمهندس حسن عبدالعليم- الأمين العام للنقابة.

والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق.

والمهندسة زينب عفيفي- الأمين العام المساعد.

والمهندس أحمد حشيش- أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.



اجتماع نقابة المهندسين



جانب من اللقاء



أعضاء مجلس النقابة