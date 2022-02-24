شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بالتعامل الحازم حيال كافة المتغيرات وإزالة مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ملف مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم للمخالفين .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التعامل الحازم حيال كافه المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتي تعمل علي رصد حالات البناء في مهدها موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفه يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مؤكداً علي حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومى الأخرى .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي ناقش خلاله محافظ الجيزة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف تقنين واضعي اليد عليها مشيرآ بأن المحافظة قامت بتقديم كافة التيسرات اللازمة للتسهيل علي المواطنين موجها بضرورة الانتهاء من البت في ملفات طلبات التصالح علي مخالفات البناء .

كما أكد راشد خلال الاجتماع أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف أحداث نقلة حضارية .

ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة مع المتابعة الميدانية للإنتهاء منها طبقآ للجدول الزمني المحدد للأعمال علي أن تنفذ الأعمال طبقآ للمواصفات القياسية والفنية .

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية طبقآ لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.