شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اللقاحات وسيلة آمنة وذكية للوقاية من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى الحرص على تلقى لقاح كورونا، موضحة أن اللقاح وسيلة آمنة وذكية فبمجرد أخذ الجسم لجرعة واحدة أو أكثر من اللقاح ينتج استجابة مناعية دون التسبب فى المرض.

وكانت وزارة الصحة والسكان، وزارة الصحة أمس عن خروج 2140 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 406107 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.