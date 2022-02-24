شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم .. الكرملين: العملية العسكرية هدفها منع عسكرة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا اليوم الخميس تستهدف منع عسكرة أوكرانيا من خلال العملية العسكرية، لأن هذا الأمر يشكل تهديدًا للشعب الروسى، ولذلك نستهدف تقليص القدرات العسكرية التى تتمتع بها أوكرانيا بفضل مساعدات الدول الأجنبية لها.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".



روسيا اليوم تشتعل نيران الحرب

وأضاف حول إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي: "لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية".

روسيا اليوم .. هل تستهدف العملية العسكرية الروسية تغيير النظام الأوكرانى

وقال بيسكوف عن احتمال تغيير النظام فى أوكرانيا "هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني"، مؤكدًا أن الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.

وكانت روسيا فى الساعات الأولى من صباح الخميس تحركها عسكرياً صوب الأراضي الأوكرانية بهدف حماية مصالحها، وتحت مظلة طلب تقدم به قادة إقليم دونباس الواقع شرق الأراضي الأوكرانية، والذي أعلنت موسكو قبل أيام الاعتراف باستقلال جمهوريتيه دونتسك ولوجانسك، لحماية سكان الإقليم .. فما الذى حدث في الليلة الماضية؟ ولماذا أقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علي تلك الخطوة؟

روسيا تتحرك بعد أسابيع حافلة بالتوترات المتبادلة

ويأتى التحرك الروسي الأخير بعد أسابيع حافلة بالأحداث والتوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الغربية وحلف الناتو من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى، ما آل فى نهاية المطاف إلى إعلان عقوبات جماعية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحق مسئولين ومؤسسات وهيئات روسية، مع وعود بحزمة جديدة من العقوبات بعد التحرك الروسي الأخير.