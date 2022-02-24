شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز 27 جنيها فى مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالي بعد صعود 17 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح إجمالي الصعود 27 جنيها، جراء تداعيات الأحداث في اوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1966 دولار مقابل 1908 دولار قبل بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.





أسعار الذهب:

عيار 18 : 737 جنيها.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982 جنيها.

الجنيه الذهب : 6880 جنيها.

السعر العالمي : 1966 دولار.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن الاتجاه للذهب عالي جدا الآن في البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في صعود متكرر لسعر اونصة الذهب، ومن المتوقع أن تشهد الاسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وأشار في تصريحات خاصة، أن قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2.5% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء غزو قوات روسية لأوكرانيا في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وأوضح، أن الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 9.5% منذ بداية فبراير 2022 مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.