أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29 مليار دولار خلال 11شهرا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلان البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29 مليار دولار خلال 11شهرا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الإسكان: 13337 مواطناً سددوا مقدمات حجز وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات ( سكن مصر ودار مصر وجنة ) بلغ أكثر من ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ29 مليار دولار خلال 11شهرا

صرح الدكتور عادل عبد العظيم- وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، بارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

مصلحة الضرائب: الضريبة على التصرفات العقارية "كما هى" وفقا للقانون الحالى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

لو مصرى مقيم بالخارج.. اعرف إزاى تسجل بـ100 جنيه سنويا فى وثيقة التأمين

بدأت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق نظام وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، والتى تمنح لهم ولذويهم عدة امتيازات فى حالة الوفاة أو الإصابة.

لطلاب الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتسجيل البيانات

سفارة مصر بأوكرانيا تدعو أبناء الجالية إلى التزام المنازل لحين استقرار الأوضاع

دعت سفارة مصر بكييف المواطنين المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيا خلال الهجوم العسكرى على البلاد

أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت من قتل نحو" 50 روسيا" خلال الهجوم العسكري الروسي على البلاد، بحسب تقارير إعلامية، وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

الرئاسة الأوكرانية: الوضع تحت السيطرة والحرب لن تكون "خاطفة"

قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الوضع تحت السيطرة، وأن ما يحدث لن تكون حرب "خاطفة"، بحسب تقارير إعلامية.

وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل 5 عسكريين و 7 مدنيين فى الهجوم الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 5، بالإضافة إلى 7 قتلى من المدنيين حسب تقارير إعلامية.

رئيس أوكرانيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو ويدعو شعبه للوحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

الأرصاد: رمال مثارة وسرعة الرياح على القاهرة 25 عقدة الآن والحرارة 16 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح جنوبية غربية على القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الصحة: تحقيق أعلى معدل للشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بـ85.4%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات بمستشفيات العزل لـ 85.4% وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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انخفاض الحرارة غدا وأمطار ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

التعليم: عدم مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، على أن يتم غلق الباب فى الموعد المحدد له اليوم الخميس 24 فبراير الجارى.

أسعار الذهب تقفز 27 جنيها في مصر بسبب الحرب الأوكرانية الروسية

قفزت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالي بعد صعود 17 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح إجمالي الصعود 27 جنيها، جراء تداعيات الأحداث في اوكرانيا حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1966 دولار مقابل 1908 دولار قبل بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

موكا حجازى خلال محاكمتها: "عايشة مع والدتى وأبويا مسافر وما عملتش حاجة"

بدأت منذ قليل، محكمة جنح الأحداث، نظر أولى جلسات محاكمة "نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازى فتاة الـ"توك توك"، فى اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

المدارس تبدأ امتحان الطلبة المتغيبين عن اختبارات الترم الأول بعذر

بدأت المدارس اليوم امتحانات الطلبة الذين تغيبوا عن اختبارات الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول، حيث أعلنت بعض مدارس اللغات أنه يؤدى الطلاب اليوم الخميس الطلاب امتحان مادة المستوى الرفيع ورقة أولى وثانية، على أن يستكمل الطلاب امتحان باقى المواد الأسبوع المقبل.

التنمية المحلية: 727 مشروعا بتكلفة 3.5 مليار جنيه بالغربية ضمن "حياة كريمة"

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة، وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والذى يجري تنفيذه في مركز زفتي بالمرحلة الأولى للمبادرة حيث يتم تطوير حوالى 54 قرية و88 تابع فى مختلف القطاعات وإقامة حوالى 727 مشروع بتكلفة تتخطى 3.5 مليار جنيه في مجالات "توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، توصيل ومد خطوط مياه الشرب، توصيل الغاز الطبيعى، إنشاء مجمعات خدمية، إنشاء مجمعات زراعية وبيطرية، تطوير مراكز الشباب، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، تبطين الترع وغيرها من العديد من المشروعات الخدمية الأخرى في مجالات الاتصالات والصحة والغاز .

إصابة طبيب الأهلى بفيروس كورونا فى النمسا

أصيب أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بفيروس كورونا، وتم عزله عن الفريق الأول، ويخضع حاليا للعزل الطبي لحين تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

موعد مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022

تنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، لرد الاعتبار بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

الأهلى يفتقد أيمن أشرف أمام صن داونز

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلى عن مباراة فريقه ضد صن داونز يوم السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى ظل استمرار شكوى اللاعب من آلام فى الركبة، وحاجته للتأهيل عدة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

رسميًا.. إيقاف الدورى الأوكرانى 30 يومًا بسبب الهجمات الروسية

أعلن الاتحاد الأوكرانى بشكل رسمى إيقاف منافسات بطولة الدورى المحلى لمدة 30 يومًا، بعد الهجمات الروسية على البلاد صباح اليوم.

روسيا وأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبى يدرس نقل نهائى أبطال أوروبا لملعب ويمبلى

يدرس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" اتخاذ قرار رسمى بنقل نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى من مدينة سانى بطرسبرج الروسية على خلفية الأحداث السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2023.. الأردن يواجه الكويت

أجريت، اليوم الخميس، قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2023، التى ستقام فى الصين صيف العام المقبل، للمنتخبات التى ستلعب على أمل اللحاق بالمتأهلين إلى المسابقة القارية.

غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا.. وزيرة الهجرة: نتواصل مع رؤساء الجاليات والدارسين للوقوف على متطلباتهم.. وسفارة مصر بأوكرانيا تناشد سرعة موافاتها ببيانات للتواصل وتدعو لعدم الخروج من المنازل

فى ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا فى الوقت الحالى تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

العالم يدين تحرك روسيا العسكرى فى أوكرانيا.. القاهرة تدعو لضبط النفس.. مندوب مصر بمجلس الأمن: نتابع التطورات بقلق ونطالب بتغليب الحلول الدبلوماسية.. بايدن يحمل بوتين مسئولية الدمار.. وجونسون: اختار طريق الدماء

توالت ردود الفعل العالمية على التحرك العسكري الذي أقدمت عليه روسيا في الساعات الأولي من صباح الخميس، ما بين إدانات ودعوات الضبط، في وقت تؤكد فيه موسكو أن تحركها يأتي دفاعاً عن النفس، مستعبدة ـ بحسب ما صرح به الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وجود أي نوايا لاحتلال أوكرانيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية.. رغيف الخبز يدفع فاتورة الحرب.. ارتفاع متوقع فى أسعار القمح والغاز والتضخم يصل لمستويات غير مسبوقة.. وخبراء يؤكدون: مصر قادرة على مواجهة الأزمة والطفرة فى إنتاج الغاز تدعمها

بوتيرة متسارعة، توالت أحداث الأزمة الأوكرانية بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، وإبرام اتفاقيات صداقة مع حكومتي الجمهوريتين، يمكنه بموجبهما دخول الشرق الأوكراني لتمتد الأمور بعد ذلك إلى إطلاق عملية عسكرية، وهو التصعيد الذي قابلته الولايات المتحدة والغرب بحزمة عقوبات، ستؤثر بطبيعة الحال علي دولاً عدة من بينها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخلاف التهديد المباشر لإمدادات الطاقة للقارة الأوروبية.

روسيا وأوكرانيا.. ماذا يدور بعقل بوتين؟.. أسباب العملية العسكرية فى كييف.. موسكو تطلق"لحظة الحقيقة" لإعادة صياغة علاقتها مع الناتو.. القوات الروسية تواصل انتشارها داخل شرق أوكرانيا وتهديدات باستهداف مدن آخرى

روسيا وأوكرانيا.. أزمة شغلت العالم خلال الأيام الماضية، وفي تصعيد جديد، أقدم الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الساعات الأولي من صباح اليوم علي القيام بعملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، قائلاً إنها لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا، وإنما "الدفاع عن النفس" ، وذلك بعدما تلقي طلباً من جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك ليل الأربعاء بتقديم الدعم العسكري، بعد 48 ساعة من اعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين.. فما هي الأسباب الكاملة لإقدام بوتين علي تلك الخطوة .. وما هي دوافع روسيا وأهدافها في الأزمة الأوكرانية.

"الصحة" تقترب من تطعيم مليون مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة.. انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلى بنسبة 41.9%.. وحسام عبد الغفار: قريبا تصنيع موديرنا واسترازينيكا محليا.. وانخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولي من لقاح كورونا بلغ 39 مليون و170 ألف و423 مواطن بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 29 مليون و611 و562 مواطن.

الثانوية العامة 2022.. 600 ألف طالب ينتهون من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا.. والمدارس تبدأ استلام الاستمارات من الطلاب ومراجعة البيانات.. والتعليم: آخر فرصة للتقدم للاختبارات الخميس المقبل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة انتهوا من تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.