شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بأوكرانيا تناشد الجالية المصرية سرعة موافاتها ببيانات للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفارة جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا، أنها حريصة على التواصل المستمر والفعال مع المواطنين المصريين والطلبة بمختلف المدن الأوكرانية فى ضوء التوترات الأمنية فى شرق أوكرانيا.

وأهابت السفارة المصرية فى أوكرانيا، فى بيان نشرته صفحة الجالية المصرية هناك بالمواطنين بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم – رقم الهاتف – العنوان - البريد الإلكتروني ) وذلك عبر البريد الإلكترونى المخصص لهذا الموضوع وهو: - [email protected]

وتابعت: وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر في حالة حدوث أية أزمة أمنية .

واختتمت: سفارة جمهورية مصر العربية فـي أوكرانيا تعـرب لأبناء الجالية المصرية عن خالص التقدير والاحترام وتمنياتها بالأمن والسلامة

ويذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.