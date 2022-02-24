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مواصفات قطارات أول مونوريل مصرى.. فى 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ أول خطى مونوريل مصرى يمتدان من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة مصر بأطوال 56.5 كم ومن 6 أكتوبر حتى محطة وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم.

 

ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات أهم ما يميز قطارات المونوريل المصرى ومواصفاتها خلال التقرير التالى:

 

1- ستسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وتعمل بالكهرباء.

 

2- سرعته تبلغ 90 كم/ س.

 

3- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر عل أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق.

 

4- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

 

5- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات .

 

 6- قطاراته مكيفة.

 

7- القطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية.

 

 

 

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