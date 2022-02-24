شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات قطارات أول مونوريل مصرى.. فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ أول خطى مونوريل مصرى يمتدان من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة مصر بأطوال 56.5 كم ومن 6 أكتوبر حتى محطة وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم. ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات أهم ما يميز قطارات المونوريل المصرى ومواصفاتها خلال التقرير التالى: 1- ستسير على قضيب حديدى مفرد مثبت أعلى جسم كوبرى ممتد وتعمل بالكهرباء. 2- سرعته تبلغ 90 كم/ س. 3- تتميز قطارات المونوريل التي ستدخل مصر عل أنها ستسير اتوماتيكيا بدون سائق. 4- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب. 5- ستكون قطاراته مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات . 6- قطاراته مكيفة. 7- القطاراته تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية.