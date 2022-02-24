شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 12 ساعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد )، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 26-2-2022 حتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي.