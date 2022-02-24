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انقطاع المياه عن 12 منطقة رئيسية بالقاهرة لمدة 12 ساعة السبت

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة  لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد )، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 26-2-2022 حتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة. 

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم . 

 

وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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