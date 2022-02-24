شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أزمة أوكرانيا على الأرض.. أمريكا وروسيا "أصدقاء فى الفضاء".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الولايات المتحدة وروسيا لتكثيف التعاون في مجال الفضاء بالتزامن مع دخولهما في أسوأ مواجهة منذ وقت طويل على الأرض، وفقا لمجلة بوليتيكو.

تحمل محطة الفضاء الدولية طاقما مكونا من سبعة أشخاص أربعة أمريكيين، روسيان وألماني وعلى الأرض، يختتم رائدا فضاء من ناسا تدريباتهما مع وكالة الفضاء المدنية الروسية روسكوزموس، بينما يتدرب ثلاثة رواد فضاء روس مع وكالة ناسا في تكساس ومن المقرر أن يبدأ ما يصل إلى خمسة رواد فضاء من ناسا التدريب في روسيا الشهر المقبل قبل المزيد من الرحلات الروسية إلى محطة الفضاء.

قالت فالدا فيكمانيس كيلر، مديرة مكتب شؤون الفضاء في مكتب المحيطات والبيئة الدولية بوزارة الخارجية: "هو المجال الوحيد، على الرغم مما يحدث من الناحية الجيوسياسية. يستمر التعاون والعمليات الآمنة والآمنة في محطة الفضاء الدولية".

ومن المقرر أن تسافر رائدة الفضاء الروسية الوحيدة إلى محطة الفضاء هذا الخريف على متن مركبة دراجون التابعة لسبايس اكس، وهي أول كبسولة فضائية تجارية تنقل رواد الفضاء، وقبل مهمة دراجون المأهولة الأولى إلى المحطة الفضائية في عام 2020 ، كانت وكالة ناسا تعتمد كليًا على روسيا لإيصال روادها إلى المدار لما يقرب من عقد من الزمان.

كما سيعود رائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي من المحطة الفضائية في 30 مارس على متن كبسولة سويوز الروسية ، سيكون قد حطم الرقم القياسي الأمريكي لأطول مهمة طيران فضاء باتجاه 355 يومًا.

وقال فيكمانيس كيلر: "تستمر عمليات المحطة الجارية كالمعتاد ، بما في ذلك نقل طاقم إلى الموقع المداري وإعادتهم بأمان إلى الأرض ولا يستمر هذا التعاون في محطة الفضاء الدولية فحسب ، بل على الأرض".

ومن المقرر أن تستمر الشراكة لفترة أطول الآن بعد أن أشارت إدارة بايدن إلى رغبتها في تمديد محطة الفضاء الدولية ، التي كان من المقرر أن يتم تقاعدها في عام 2024 ، حتى عام 2030.

صرح برايان ويدن ، باحث الفضاء ومدير تخطيط البرامج في مؤسسة العالم الآمن ، في مقابلة: "لا أرى أي تهديد مباشر للتعاون مع محطة الفضاء الدولية لقد نجت من الحرب الجورجية عام 2008 ، ونجت من التوغل الأصلي لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014."

وقال ويدن: "عندما تم بيع محطة الفضاء الدولية، كان جزء كبير منها هو عنصر السياسة الخارجية" ، مشيرًا إلى رغبة البلدين في الحفاظ على دور قيادي في الفضاء والمخاوف الأمريكية من أن يتم تجنيد صانعي الصواريخ الروس من قبل خصوم الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

وأضاف: "كان العرض الموجه إلى الكونجرس هو "هل يمكننا استخدام هذا لإقامة علاقة جديدة ومختلفة وفي نفس الوقت هل يمكننا إبقاء العلماء والمهندسين الروس يعملون في محطة الفضاء الدولية وليس بناء أشياء سيئة للأشخاص السيئين؟".

هذا لا يعني أن العلاقة كانت خالية من المشاكل، حيث تعرضت روسيا لانتقادات شديدة في الخريف الماضي عندما أجبر الحطام من اختبارها المضاد للأقمار الصناعية المحطة على تغيير مدارها وأصرت موسكو على أن اختبار الأسلحة لم يعرض المحطة أو طاقمها للخطر.

وفي عام 2018 ، أثارت موسكو ضجة عندما اتهمت رائد فضاء ناسا بمحاولة تخريب المحطة عن طريق حفر حفرة فيها ، وهو ما نفته ناسا.