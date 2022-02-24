شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، على أن يتم غلق الباب فى الموعد المحدد له اليوم الخميس 24 فبراير الجارى.

وكان أكثر من 600 ألف طالب وطالبة سجلوا استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها في امتحانات الدور الأول.