شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الأوكرانية فى العاصمة كييف تتعرض لقصف صاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية فى العاصمة الأوكرانية كييف، منذ قليل، لقصف صاروخى، وذلك وفقا لخبر عال على قناة العربية.

كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.