الناتو: وضع 100 مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل فى حالة تأهب قصوى

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القاهرة - سامية سيد - قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف "الناتو"، إن موسكو تريد تمزيق القواعد التي حفظت السلام لعقود وإعادة رسم خرائط النفوذ والحرية والديمقراطية، مؤكدا عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: " قدمنا لأوكرانيا أنظمة دفاعية لكن ليس لدينا خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا".

وكشف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، عن وضع أكثر من مائة مقاتلة و120 سفينة وقوات تدخل في حالة تأهب قصوى، بعد الهجوم العسكري الروسى على أوكرانيا.

ودعا أمين عام حلف "الناتو"، دول الحلف إلى "وقفة رجل واحد" لحماية مصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الحلف ساهم في بناء جيش أكراني قوي أقوى مما كان في 2014.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.