شكرا لقرائتكم خبر عن التزام المنازل.. تحذير مهم من سفارة مصر بأوكرانيا لأبناء الجالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تحذير هام لها.. دعت سفارة مصر بكييف المواطنين المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.

يأتي ذلك في ضوء تطور الأزمة الأوكرانية وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات.

وأضافت السفارة -عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس- أنها ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع.



