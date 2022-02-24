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الدب الروسى يتفوق فى سباق الجيش والسلاح مع أوكرانيا.. إنفوجراف بالأرقام

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القاهرة - سامية سيد - نكشف الأرقام الخاصة بقدرات جيشى روسيا وأوكرانيا عن فجوة هائلة بين الطرفين، وتفوق كبير لموسكو، سيكون له بالتأكيد تأثيره بعد بدء الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.

تمتلك روسيا جيشا قويا، وتحتل المرتبة الثانية عالميا بين أقوى جيوش العالم فى عام 2022 وفقا لموقع جلوبال فاير باور. ووفقا لإحصائية الموقع، يصل عدد جنود الجيش الروسى مليون و350 ألف جندى، بينهم 850 ألف جندى من القوات العامة، و250 ألف من جنود الاحتياط، و250 ألف من القوات شبه العسكرية.

وبالنسبة لأوكرانيا، فإنها تحتل المركز الـ 22 فى إحصائية جلوبال فاير باور بين أقوى جيوش العالم لعام 2022.

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الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

 

الجيش الروسى
الجيش الروسى
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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