شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى واستئناف الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس سعة 1145 بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع.

وأضافت: مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة وحالة من عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد، ودافئ جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

ويشهد اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 7.