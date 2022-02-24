شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو ردا على هجوم روسيا: قررنا زيادة قواتنا فى الجزء الشرقى من الحلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ينس ستولتنبرج امين عام حلف "الناتو"، عن عقد اجتماع لزعماء الحلف غدا الجمعة لبحث الخطوات المقبلة، والرد على العدوان الروسى ضد أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفى، ردا على الهجوم الروسي، فلقد قررنا زيادة قواتنا في الجزء الشرقي من الحلف، مضيفا: "سنفعل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائنا والتي تسمح لنا بنشر قواتنا عند الحاجة.

وحمل أمين عام حلف الناتو روسيا المسؤولة عن الأرواح التي سقطت ، معلقا: "ندين هذا العدوان على دولة مسالمة وذات سيادة".

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.