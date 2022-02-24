شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود الأوكرانى: مروحيات روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكرى قرب كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فى حرس الحدود الأوكراني فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز" عربية.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.