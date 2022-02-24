شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: اكتشاف لوحة نادرة وفرن ومنزل يعود للعصر الرومانى بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، من داخل معبد الأقصر عن اكتشاف فرن بعمق 4 أمتار فى أعمال الحفائر بمنطقة بيت يسي فى معبد الأقصر، وكذلك منزل عبارة عن طابقين يعودان للفترة الرومانية.

وقال وزيرى خلال زيارته لمعبد الأقصر، أن الكشف الجديد عبارة عن فرن بعمق 4 أمتار، وذلك لأول مرة فى صعيد مصر تظهر فرن بهذا المشهد تستخدم فى صهر المعادن، حيث إنه كان متوقع أن تسفر الحفائر فى تلك المنطقة عن مفاجآت جديدة تعود للعصور الرومانية لكون المنطقة لم يتم الحفائر بها من قبل.

أما عن المنزل المكتشف، فيقول وزيرى أنه ظهرت أجزاء منزل من طابقين به سلالم وجدران واضحة تعود للعصر الرومانى، ويجرى مواصلة أعمال الحفائر بإجراء عمليات التدعيم للوصول لغرف المنزل أسفل منطقة الحفائر فى معبد الأقصر مكان قصر يسي، وتستمر الحفائر خلال الشهر المقبل لتسفر عن مفاجآت جديدة فى ذلك المكان.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أنه تم أيضاً خلال الحفائر اكتشاف لوحة نادرة مدون عليها الملك تحتمس الرابع والملك أمنحتب الثانى، وهى اللوحة الأولى من نوعها لتقديم القرابين من تحتمس الرابع وبجانبه الملك أمنحتب الثانى يقدم البخور ويصب المياه أمام الإله آمون على كرسي العرش، كما تم العثور على أوانى لتقديم القرابين ولوحة من الفترة البطلمية تعود للملك بطلميوس الثالث تقريباً، ومصحن من الجرانيت وكمية كبيرة من القمح والعدس، وكذلك تم الكشف عن مائدة للقرابين تمت إعادة استخدامها، حيث كانت عبارة عن مدخل مقصورة أو معبد وتبقي جزء منها تم عمله كحوض لتوضع داخله القرابين عبارة عن لبن أو مياه.



أمين الأعلى للآثار خلال زيارته لمنطقة الحفائر



أمين الأعلى للآثار فى حفائر معبد الأقصر



أمين الأعلى للآثار مع قيادات معبد الأقصر