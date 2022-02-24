شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يوقع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي مع أمين مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الخارجية سامح شكري مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، لمناقشة العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومجلس التعاون الخليجي، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.