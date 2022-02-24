أمر بالغ الأهمية.. رسالة عاجلة لفنادق شرم الشيخ بشأن السياح الأوكران والروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت غرفة المنشآت الفندقية، رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

ونصت الرسالة الموجهة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ على التالي:

"برجاء حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجل و بالغ الأهمية".

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