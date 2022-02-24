"هموت بجد ومش عايزة أكلم حد".. رسالة جديدة من ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضيحا قائلة: "أنا لو عايزة اشتغل مكنتش سبت النهار وكنت عملت برنامج على اليوتيوب أو اشتريت هوا في أي قناة.. إظاهر الرسالة وصلت غلط".

وأضافت ريهام سعيد: "أنا مش حاسة إني هموت علشان مش بشتغل مذيعة.. أنا حاسة إني هموت بجد عندي أوجاع في كل جسمي مش بقدر أخرج كتير مش عايزة أكلم حد لأن كل الناس وحشة أوي أوي معنديش رغبة أني أعيش وحسه انى هفارق أولادي قريب".

وأوضحت: "أنا معنديش أصحاب أو اكتشفت إن معنديش أصحاب، أنا تعبانة من الظلم إلى اتظلمته تعبانه من الحرب اللي شغالة لغاية دلوقتي وأي حد بيطلبني في برنامج حتى كضيفة بيعتذر لي بعدها".

وتابعت ريهام سعيد: "بترشح في مسلسلات بترفض، أنا ممثلة مسرح بعد ما جالي عروض اختفت، الصحافة على طول مصدرة الوحش أو الغلط زي ما يكون في حملة للقضاء على اسمي من مين؟ معرفش، ده غير كل التهم اللي اتهمت بيها وهي كلها ظلم في ظلم أنا مش زعلانة إني مش على الشاشة أنا زعلانة على عمري اللي راح من غير تقدير زعلانة على الآية المقلوبة وزعلانة على النفوس الكدابة المفترية اللي حوالينا زعلانة من الحرب اللي ضدي غير المبررة، زعلانة إن مصير البني آدم بقى بيتحدد بناس بيتسلوا على أذية البشر.. زعلانه على البهدلة اللي شفتها".

وقالت: "أنا عندي 3 محاضر لغاية دلوقت منهم واحد متهمة فيه إن دبحت التعلب ومحضر تاني من 2017 يعني من 5 سنين ظهرت صور راجل مذبوح من غير وشه في البرنامج.. تعبت والله"، بما إن مش هرد تانى.. كل الحكاية متلخصة في الآتي:

- "22 سنة في عربية ميكروباص ولو محظوظة عربية نيسان كاوتشها نايم بتقف أكتر ما تمشي.. بلف مصر كلها عشان أوعي الناس مكنتش بنام ولا دقيقة".

- "عملنا مستشفى أطفال مصر، عملنا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، أول وآخر ناس تعمل فريق طبي عشان جراحات الضمور في المخ وخلافه"

- "عرفنا الناس يعني إيه زرع قوقعة وقاومنا الصم والبكم".

- "عالجنا أعداد رهيبة من الشباب من الإدمان".

- "سفرنا 650 طفل برا مصر كانوا واخدين رفض من جميع مستشفيات مصر علشان عمليات قلب غير عمليات القلب داخل مصر وغيره ومحدش كان بيساعدني وبعيدًا عن الخير أقوى برنامج في مصر والوطن العربي على مستوى المشاهدة ووصلنا للعالمية".

- "عملنا حلقات عظيمة عن الداخلية وقناة السويس وأنفاق رفح وغيره من الحلقات اللي محدش عرف يعمل زيها، غير طبعا موقفنا السياسي ساعة الإخوان".

- "غير حلقات كتير وخط في الإعلام الناس كلها دلوقتى بتحاول تقلده كنا سابقين عصرنا أي مشكلة بتحصل دلوقتى اتكلمنا فيها من سنين".

وتابعت ريهام سعيد: "النتيجة إيه؟.. سجن وبهدلة ومحاكمات عمال على بطال، هجوم من الصحافة طول الوقت، وتشويه سمعتي وصورتي قدام الناس صرفت كل فلوسي محامين وقضايا علشان أفضل جنب الولاد ده غير فلوسي اللي ماخذتهاش.. أنا كل الكرو بتاعي مش لاقي شغل اللي عايز يشتغل سواق واللي.. مش عايزة أتكلم علشان ميزعلوش ليه؟ ليه كل ما حد يقول كنت بشتغل في صبايا يترفض؟ برنامج عمل مشاكل؟ كذب كله كذب وافترى ولا حاجة صح ولو غلطنا مع إنه محصلش كل الناس بتغلط إحنا بس اللي بنتحاسب".

وأضافت: "يمكن نجحتوا تنسوا الناس تعبنا لكن ربنا مش هينسانا عشان أعلم بنيتنا والله ما هينسانا.. على فكرة حتى لو مكنتش اشتريت راحة البال واعتزلت مكنش هيجيلي شغل مع إن في ناس على الشاشة ما يعلم بيها إلا رينا ليه معرفش، المواضيع اللي صبايا بيقدمها خلاص مبتتقدمش دلوقتي والدولة فعلا عاملة اللي عليها من خلال كل المبادرات عرضنا نعمل أي برنامج تاني كانت القنوات بتصمم على صبايا".

واختتمت ريهام سعيد: "رسالة للكرو بتاعي المخلصين اللي فاضلين لو مامتش أوعدكوا إن ربنا هيرزقنا ويخلينا أقوى من الأول ولو مت ربنا مش هينسانا إحنا عملنا إيه والله أجرنا عند الله، ادعولي أقوم ادعولي الأوجاع اللي عندي تروح اللي الدكاترة مش عارفين سببها، ادعولي أقف على رجلي تاني حتى لو أيامي قليلة، لو مت يبقي اللي قتلني الظلم اللي هيقول بتمثل واللي هيقول بتستعطف، لو في واحد سامعني وحاسس بيا يدعيلي علشان أنا بجد تعبانة أوي ومش هاستسلم وأحاول أقف على رجلي".