موعد رمضان 2022.. الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1443 هجرية يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب يوم الأربعاء المقبل الـ 29 من شهر رجب.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح أنه متبقي من الأيام 37 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، مشيرا إلى أن شهر شعبان 2022 سيكون 29 يوما العام الهجري الجاري.