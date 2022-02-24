اندلاع حريق داخل شقة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع النصر امتداد شارع الوحدة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مأمور قسم إمبابة.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالعقار رقم (10)، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو امتداده إلى الوحدات المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.