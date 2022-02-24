طلقة في الهوا .. إصابة عامل ونجليه في مشاجرة أسفل منزلهم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف قطاع الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات إصابة عامل و نجليه بطلقة خرطوش إثر مشاهدتهم مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، أسفل منزلهم في منطقة البساتين بالقاهرة.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقي إشارة من إحدى المستشفيات مفاده باستقبالهم أحد الأشخاص ونجليه، مصابين بطلق خرطوش، أثناء مشاهدتهم مشاجرة أسفل منزلهم بنطاق دائرة القسم.

تحريات ومعلومات أجهزة الأمن، أوضحت أن حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول أحد الأشخاص "نجلته"، وطرف ثان 3" أشخاص"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش"، كان بحوزته فى الهواء لإرهاب الطرف الأول نتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهم المشار إليها عن طريق الخطأ حال تواجدهم بشرفة مسكنهم الكائن.

وتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش مُستخدم فى إرتكاب الواقعة – 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وجار اتخاذ الإجراءات، وتولت النيابة التحقيقات.