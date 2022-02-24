الحماية المدنية تحاصر حريقا داخل شقة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكن رجال الدفاع المدني بالجيزة من محاصرة نيران شقة سكنية بحدائق الأهرام.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بالبوابة الثالثة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع مأمور قسم الهرم.
تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالعقار رقم (23 ن)، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو امتداده إلى الوحدات المجاورة.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.