السيطرة على حريق شقة بالمهندسين دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية الجيزة حريقًا شب في وحدة سكنية بمنطقة المهندسين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعا ألسنة اللهب من عقار بحارة مرسي جاد من شارع شهاب.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع أمور قسم العجوزة.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو امتداده إلى الوحدات المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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