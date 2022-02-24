بعد 5 جرائم.. القبض على لص المساكن بمنطقة باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية – مبلغ مالي – هاتف محمول) من داخلها.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "أجرة"، وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة)، واستدعاء الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ومقيم حاليًا بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشاده ضبط ("مبلغ مالي – هاتف محمول – مشغولات ذهبية" المتسولى عليهم – "أجنة حديدية – مفك" المستخدمين في إرتكاب الواقعة)، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما اعترف بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (حدائق القبة - الأميرية – الزاوية الحمراء)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات والمشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائه "حسني النية" ، كما أضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

جرى تحرير المحضضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.