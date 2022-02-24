بتهمة الرشوة.. ضبط موظفين في أحد الأحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة، حال تقاضيهما رشوة من أحد المواطنين.

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب مقمرة فحم - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بتضرره من (موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمساومته على دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف التعويض المالي الخاص بمقمرة الفحم ملكه والمقرر إزالتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل إحدى السيارات ملك أحدهما لتسليمهما المبلغ المالي المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.