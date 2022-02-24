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"مصابة بكسر في الحوض".. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة وينقلها للمستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة، للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تلقى قسم شرطة الموسكي، بمديرية أمن القاهرة؛ استغاثة من أحد الأشخاص مقيم بأحد العقارات بدائرة القسم، لنقل نجلته من الشقة سكنهما لإحدى المستشفيات، لتلقي العلاج لمعاناتها من اشتباه كسر بالحوض، وغير قادرة على الحركة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل إقامة المواطنة، وتقديم كافة سُبل المساعدة لها وإنزالها، ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان أهلية المواطنة، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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