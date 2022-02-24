شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لعمال مصر: نشأت فى أسرة بسيطة وكان عندى صبر ورضا ومتسمعوش للمضللين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر دائما تحس مسئوليها على رعاية المواطنين والعمال ونحاول طوال السنوات الماضية أن يكون هناك رعاية والعمال عليهم دور مهم ولابد أن يكون عليهم إدراك ووعى ولابد أن نؤدى هذا العمل بدرجة عالية من الإخلاص ونسعى دائما لتذليل الصعوبات لتحقيق طلبات العمال وهناك صعوبات كثيرة تقابلنا والمشروعات الكبرى لها مردود على العمال

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة لتسليم وثائق تأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من العاملين بـ 4 شركات في مجال المقاولات ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أن الدولة فكرت فى المشروعات الكبرى بيكون هناك مردود اقتصادى كبير اتقدم للمواطن كل ما يريد

وأوضح أنه عاش ظروف صعبة فى بداية حياته وكان يعيش وسط أسرة بسيطة وكان يتحلى بالصبر والرضا قائلا " لو راضى ب 20 جنيه ممكن تفضل معانا لأربع وخمس أيام وممكن يكون معاك 1000 وأنت مش راضى هتتصرف كلها فى نفس اليوم" مناشدا العمال الابتعاد عن المضللين لأن المضلل له أماكن أخرى خارج البلاد ولديه تمويل من مليون جهة ولابد أن نكون الصف الأول لبلدنا، مناشدا العمال بالحفاظ على بلدهم بكل ما يملكون وعدم الاستماع لمن يبث السموم.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شامل بالعمالةغير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورةالسريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عنعمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.