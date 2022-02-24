شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نسعى للتأمين على العمال فى كل الشركات قبل دخول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الرئيس السيسى دائما يهتم بالعمال والعمالة غير المنتظمة والعام الماضى بدأت الوزارة التأمين على العمال مع إحدى شركات المقاولات والعامل يدفع 140 جنيها فى الشهر تأمين وتمتع العامل بالتأمين الصحى سيعطه نوعا من أنواع الأمان ونسعى لتعميم هذا الأمر على كل الشركات قبل دخول مارس.

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة لتسليم وثائق تأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من العاملين بـ 4 شركاتفي مجال المقاولات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن الوزارة تريد توسيع كافة أنواع الحماية للعمال ومسألة التأميننحتاج من الشركات البيانات الكاملة للعمال وترسل لهيئة التأمينات ونريد إنهاء هذا الأمر قبل دخول مارس.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شاملبالعمالةغير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريقالمنصورةالسريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية،فضلا عنعمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيهتتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.