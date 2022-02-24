شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 82 طنا من لحوم صكوك الإطعام بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف ، ارتفاع عدد اللحوم التى تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع صكوك الإطعام إلى 82 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم غدًا الجمعة، توزيع ( 5 ) أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الشرقية- سوهاج- قنا)، بواقع (2) طن لكل من محافظتي (الشرقية- سوهاج) و (1) طن لمحافظة ( قنا )، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه تم طباعة 300 ألف صك في الوثائق المؤمنة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة في القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.