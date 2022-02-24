شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع زيادة فرص الأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط رياح وفرص أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: تزداد فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والدلتا قد تصل خفيفة إلى القاهرة ويستمر نشاط رياح علي كافة الأنحاء يكون مثير للرمال والاتربة.

أما عن درجات الحرارة فتشهد انخفاض قليل حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 20، ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب دخول الرياح الشمالية.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد ، ودافئ جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07 .