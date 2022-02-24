سفارة مصر بأوكرانيا تدعو أبناء الجالية إلى التزام المنازل لحين استقرار الأوضاع

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القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة مصر بكييف المواطنين المصريين المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.