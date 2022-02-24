شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى عنصر جنائى شديد الخطورة الإجرامية مقتله بالمنيا، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان إختباء عنصر جنائى شديد الخطورة الإجرامية بدائرة مركز شرطة المنيا (سبق إتهامه فـى 8 قضايا ما بين "شروع فى قتل – ضرب – سلاح – مخدرات – مشاجرة) هارب من أحكام بــ"السجن – السجن المؤبد" فى جنايات "مخدرات – شروع فى قتل – سلاح" والصادر فيها أحكام.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكور.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وضبط سائق سيارة أجرة كان يستقلها العنصر الجنائى شديد الخطورة، وقد اعترف بمعاونته للمذكور للحيلولة دون ضبطه.

وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية – طبنجة – فرد محلى – عدد 3 خزن - وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة– كمية من مخدرى الحشيش والهيروين) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.