شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تسجيل طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتسجيل البيانات

https://moe-register.emis.gov.eg/

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق فى مايو 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت اصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN) مع دعم في تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين.

- تطوير 86 منهج دراسي حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهج ( حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل.

- إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.