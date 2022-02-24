شكرا لقرائتكم خبر عن قدرات الجيش الروسى مع بدء عمليته العسكرية فى أوكرانيا.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، والتى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إقليم دونباس.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولىية النظام الأوكرانى، وانه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفوز، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.

وتمتلك روسيا جيشا قويا، ويصل عدد جنود الجيش الروسى، وفقا لموقع جلوبال فاير باور مليون و350 ألف جندى، بينهم 850 ألف جندى من القوات العامة، و250 ألف من جنود الاحتياط، و250 ألف من القوات شبه العسكرية.

وتشير إحصائيات الموقع، التى نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن جيش روسيا يحتل المرتبة الأولى عالميا فى أربعة أسلحة من القوات البرية، وهى الدبابات، حيث تملك روسيا 12.420 دبابة، والمدافع ذاتية الحركة، وتملك موسكو منها 6.574 دفعا، ومدافع الميدان ولديها 7.571، وراجمات الصواريخ، وتملك روسيا منها 3 آلاف و391.

ويشير التقرير إلى أن روسيا تمتلك 30 ألف و122 مدرعة، مما يجعها ثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم. وتمتلك روسيا أيضا أكثر من 6 آلاف قنبلة نووية، والتى تمثل قوة ردع إستراتيجية هائلة.

وكان الرئيس الروسى قد طالب الجنود الأوكرانيين بالتخلي عن أسلحتهم، مؤكدا أن روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس بأوكرانيا، وأن بلاده لا تستطيع التهاون مع التهديدات القادمة من أوكرانيا.

وأكد بوتين إن الملابسات تتطلب عملا حاسما من روسيا، وإن العملية العسكرية في دونباس تستهدف حماية الشعب، وقال الرئيس بوتين إن صدام القوات الروسية والأوكرانية حتمي والمسألة مسألة وقت.