وزير النقل يبحث مع وزير خارجية المجر توطين صناعة السكك الحديدية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، بمقر وزارة النقل.

حضر اللقاء السفير المجري بالقاهرة ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وأعرب وزير النقل عن سعادته بزيارة وزير خارجية وتجارة المجر لوزارة النقل المصرية، مؤكدا على الشراكة والتعاون الإيجابي والقوي مع الحكومة المجرية والشركات المجرية وأن هذا يعكس العلاقة القوية والوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين.

وأشار وزير النقل المصري إلى أهمية صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية المجرية وتشمل توريد 670 عربة من المجر و630 عربة من روسيا، وبلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى مصر 620 عربة، لافتا إلى أنها الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية وأنها ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعاته بزيارة وزارة النقل المصري، مؤكدا على أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة لصالح سكك حديد مصر التي تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هي جزء من قصة نجاح للشراكة بين الأطراف الثلاثة وهي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، موجها الشكر لوزير النقل على الدعم المستمر للتعاون المشترك في مجال النقل.

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري وتنفيذ برنامج تعاون مشترك طويل الأمد بين الجانبين خاصة وأن الحكومة المجرية تولي أهمية كبيرة لاستثمارات الشركات المجرية في الخارج وتقوم بتمويلها، مؤكدا على اهتمام الحكومة المجرية بإنشاء مصنع خاص بتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر لتلبية حجم الطلب في السوق المصري ثم الانطلاق لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من عربات الركاب.

وأكد وزير النقل المصري على أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وأن وزارة النقل ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بينهما خلال الفترة القادمة لوضع تصور نهائي لهذا التعاون المشترك في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وتباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مشروعات النقل النهري في إطار خبرة الجانب المجري المميزة في هذا المجال والاستغلال الأمثل لمنظومة النقل النهري عبر نهر الدانوب وتيزا ودرافا والتي تتميز بوجود موانئ نهرية وعمليات شحن كبيرة للبضائع.

وأعرب وزير النقل عن التطلع إلى التعاون مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة.

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة للجانبين لتحقيق تعاون مشترك في هذا المجال والإعلان عنه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر القادم ليمثل استمرارا للتعاون المثمر والإيجابي المشترك في مجالات النقل المختلفة، وأكد الجانبان على تكثيف اللقاءات بينهما لوضع أفضل النماذج والآليات لتفعيل هذا التعاون خلال الفترة القادمة.