القوى العاملة: تعيين 7308 شباب بينهم 46 "قادرون باختلاف" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7308 شباب منهم 46 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22234 شابا منهم 104 "قادرون باختلاف"، وتم توفير 584 فرصة عمل، واستخراج 1873 شهادة قياس مستوى المهارة، و1864 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت 127 ترخيص جديد لعمل للأجانب، فضلا عن التجديد لـ 132 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقرير عن إنجازات شهر يناير الماضي، أن المديرية تلقت 994 شكوى، منها 162 شكوى تم تسويتها وديا وإحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 208 شكاوى وإحالة 42 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص وتبقت 428 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت في: 42 منحة مولود جديد بإجمالي 84 ألف جنيه، و18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالي 10 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل عملية جراحية كبرى لعاملين ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 184 ألف جنيه لـ 76 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد تم التفتيش على 338 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 401 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 281 شكوى وتم تسوية 279 شكوى منها وتبقت شكوتين تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 140 منشأة، وإعادة التفتيش على 330 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 27 حملة تفتيشية، ومنح 26 رخصة، وبحث شكوى، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعية.