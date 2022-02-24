أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات ورمال مثيرة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بداية من اليوم تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في حالة من التقلبات الجوية والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت غانم لمصراوي، إن سرعات الرياح ستكون بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما يكون هناك بداية من مساء اليوم فرص أمطار على شمال البلاد والوجه البحري وتمتد إلى القاهرة وجنوب الوجه البحري.

وتابعت: "شدة الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة لكن تكون خفيفة ورعدية أيضًا.

وأشارت إلى أن الطقس خلال ساعات النهار من اليوم الأربعاء، سيكون دافئ جدا، لكن مع دخول ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة، حيث تنخفض الحرارة 5 درجات لافتة إلى أن اليوم 23 درجة على القاهرة لكن بداية من غدا الخميس ستكون 17 درجة.

ونصحت غانم بارتداء الملابس الشتوية، خلال ساعات النهار والليل، حيث ما زلنا في فصل الشتاء والذي سينتهي 21 مارس المقبل.