مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عنصر جنائي شديد الخطورة الإجرامية بالمنيا مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت جهود البحث الجنائي تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصر جنائي شديد الخطورة الإجرامية بدائرة مركز شرطة المنيا "سبق اتهامه في 8 قضايا ما بين "شروع في قتل، ضرب، سلاح، مخدرات، مشاجرة" هارب من أحكام بــ"السجن، السجن المؤبد" في جنايات "مخدرات، شروع في قتل، سلاح" والصادر فيها أحكام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المتهم وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وضبط سائق سيارة أجرة كان يستقلها العنصر الجنائي شديد الخطورة، واعترف بمعاونته للمتهم للحيلولة دون ضبطه.

وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية، طبنجة، فرد محلي، 3 خزائن، عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة– كمية من مخدري الحشيش والهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.